Ator da TV Globo anuncia fim de tratamento contra câncer no cérebro

Pablo Sanábio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator global, Pablo Sanábio, de 42 anos, anunciou o fim do seu tratamento contra o câncer, por meio de uma publicação em suas redes sociais.

“Hoje é um daqueles dias que sonhamos, imaginamos, visualizamos e finalmente vivemos. Meu tratamento chegou ao fim! Remissão! Essa palavra ecoa no meu peito com uma força imensa. Hoje, celebro a vida com letras maiúsculas. Depois de tanta luta, medo, coragem e esperança, posso dizer: estou livre. Estou pronto para recomeçar”, escreveu o artista.

O ator, que integra o elenco da novela Garota do Momento, lutou contra um tumor no cérebro. Na publicação, ele também agradeceu aos médicos, família e amigos, pelo seu tratamento.



“Um novo olhar, um novo eu. Agradeço profundamente a cada médico que cruzou ao meu caminho, meu marido, à minha filha, ao meu irmão, minha família incrível, aos amigos maravilhosos que nunca soltaram minha mão, aos orixás, anjos e a todas as forças que me sustentaram nos dias mais desafiadores. [...] Hoje, renasci”, concluiu.

Saiba quais novelas Pablo participou

Além de Garota Momento, ele atuou em outras produções da Globo, como "Sob Pressão" (2017 - 2022), "Cara e Coragem" (2022), "Totalmente Demais" (2015) e "Vai na Fé" (2023).

Pablo é casado com Marcelo Luiz Nascimento e pai de Manuela, 7, segundo o jornal O Globo.