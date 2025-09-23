Menu
TELEVISÃO
SINCERO

Ator global chama Regina Duarte de equivocada e revela: "Sem raiva"

O artista comentou sobre a opinião política da atriz

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/09/2025 - 19:57 h
A famosa possui uma posição política de direita -

Antônio Fagundes falou abertamente sobre sua relação com Regina Duarte, sua ex-colega de cena. O ator global concedeu uma entrevista à rádio portuguesa Renascença e revelou que possui algumas divergências de opiniões políticas com a famosa, mas não tem raiva dela.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Antonio Fagundes (@antoniofagundes)

“Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é a Regina Duarte”, questionou a apresentadora, fazendo um jogo de perguntas rápidas com o artista.

Sincero, o ator afirmou que não tem nada contra a colega. “Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser”, disparou.

“A gente precisa parar de ter inimigos. Podemos ter adversários, mas inimigos... A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras”, completou.

Vale lembrar que Regina Duarte tem prestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro desde as eleições de 2018, chegando a assumir o cargo de secretária especial de Cultura. A defesa ao político fez com que a artista protagonizasse brigas com alguns ex-colegas de trabalho e internautas nas redes sociais.

Antônio Fagundes x Bolsonaro

Antônio Fagundes já se envolveu em polêmicas com Jair Bolsonaro nas redes sociais. O ator proferiu algumas críticas ao ex-presidente e ao estilo adotado por parte dos seus apoiadores.

“Mesmo quando a pessoa está dizendo [o que vai fazer], ele [o cidadão] não ouve mais. É só 'é o mito, é o mito'. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode falar o que quiser, que eu não estou ouvindo. Estou seguindo palavras de ordem. Isso é ruim para qualquer ideologia”, disse ele, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Irritado, Bolsonaro usou suas redes sociais para responder o famoso. No X, antigo Twitter, ele compartilhou um pequeno trecho da fala de Fagundes, e escreveu a seguinte frase em tom de deboche: “Um bom ator! Um forte abraço!”.

x