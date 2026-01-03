Menu
HOME > TELEVISÃO
PRECONCEITO

Atriz da Globo faz desabafo sobre xenofobia na TV

A artista afirmou que tentaram neutralizar seu sotaque em alguns trabalhos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 12:34 h
A atriz está na novela 'Êta Mundo Melhor'
A atriz está na novela 'Êta Mundo Melhor'

Cristiane Amorim abriu o coração e fez um desabafo sobre a xenofobia que sofreu ao longo de sua carreira. No ar com a novela ‘Êta Mundo Melhor’, a atriz da Globo afirmou que já foi sugerida a neutralizar seu sotaque em alguns trabalhos.

“Vi colegas se adaptando e neutralizando o sotaque para abrir frente de trabalho, mas eu preferi batalhar pelo meu sotaque. Há preconceito com os sotaques do Nordeste, é xenofobia”, disse ela, em entrevista à revista ‘Quem’.

Natural de Amargosa, a baiana ainda relembrou comentários ofensivos que recebeu. “O Brasil é um país tão miscigenado e tão plural... Escutei comentários como: 'Se você continuar com o sotaque nordestino, você só vai fazer papel de empregada doméstica'”, disparou.

A artista também contou que pretende fazer grandes trabalhos na TV. “Quero ser mais conhecida, chegar a outro patamar, sem tantos altos e baixos. Não quero ficar 'disponível para o mercado' -- maneira que a gente usa para não falar 'desempregada'”, afirmou.

“O famoso tem mais espaço que o talentoso. Muitas vezes, a pessoa não tem formação, nem talento, mas tem portas escancaradas. Enquanto isso, artistas talentosos ficam sem oportunidades no audiovisual”, concluiu.

x