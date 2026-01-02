ACABOU
Fim de uma era! Nickelodeon encerra canal no Brasil
O canal foi encerrado com um episódio especial de Bob Esponja
Por Franciely Gomes
A Nickelodeon encerrou suas atividades no Brasil nesta quinta-feira, 1º. O canal por assinatura, que ficou conhecido por exibir diversas animações famosas e programações especiais, deu adeus ao público brasileiro.
O encerramento foi feito logo após a exibição da abertura de Bob Esponja. A empresa interrompeu o episódio e mostrou sua logo com a frase: “Este canal encerrou suas atividades, mas você ainda pode assistir às suas séries favoritas no Paramount+”.
O fim das atividades se deu devido a baixa audiência em TVs por assinatura. Entretanto, toda a programação da emissora segue disponível nas plataformas de streaming Paramount+ e Pluto TV.
Além da Nickelodeon, outros canais do grupo Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também deixaram a programação das televisões, migrando para os streamings.
