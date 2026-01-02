Fim de uma era! Nickelodeon encerra canal no Brasil

A programação está disponível em outro local - Foto: Reprodução

A Nickelodeon encerrou suas atividades no Brasil nesta quinta-feira, 1º. O canal por assinatura, que ficou conhecido por exibir diversas animações famosas e programações especiais, deu adeus ao público brasileiro.

O encerramento foi feito logo após a exibição da abertura de Bob Esponja. A empresa interrompeu o episódio e mostrou sua logo com a frase: “Este canal encerrou suas atividades, mas você ainda pode assistir às suas séries favoritas no Paramount+”.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O fim das atividades se deu devido a baixa audiência em TVs por assinatura. Entretanto, toda a programação da emissora segue disponível nas plataformas de streaming Paramount+ e Pluto TV.

Além da Nickelodeon, outros canais do grupo Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também deixaram a programação das televisões, migrando para os streamings.