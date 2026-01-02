Menu
TELEVISÃO
Fim de uma era! Nickelodeon encerra canal no Brasil

O canal foi encerrado com um episódio especial de Bob Esponja

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 15:29 h
A Nickelodeon encerrou suas atividades no Brasil nesta quinta-feira, 1º. O canal por assinatura, que ficou conhecido por exibir diversas animações famosas e programações especiais, deu adeus ao público brasileiro.

O encerramento foi feito logo após a exibição da abertura de Bob Esponja. A empresa interrompeu o episódio e mostrou sua logo com a frase: “Este canal encerrou suas atividades, mas você ainda pode assistir às suas séries favoritas no Paramount+”.

Leia Também:

Ex-ator da Globo vende cervejas no Réveillon e faz desabafo
SBT elege Ana Castela e Zé Felipe como 'casal de 2025' após término
Falida? Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios do governo Lula

O fim das atividades se deu devido a baixa audiência em TVs por assinatura. Entretanto, toda a programação da emissora segue disponível nas plataformas de streaming Paramount+ e Pluto TV.

Além da Nickelodeon, outros canais do grupo Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também deixaram a programação das televisões, migrando para os streamings.

x