Atriz famosa volta à TV Globo após sete anos afastada

A atriz fez parte de diversas novelas famosas - Foto: Reprodução | TV Globo

Isabela Garcia está de volta às telinhas da TV Globo. Afastada da emissora há cerca de sete anos, a atriz estará presente na novela “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h, substituta de “Três Graças”.

A artista ganhou um papel de destaque e interpretará a mãe da protagonista Adriana, feita pela atriz Letícia Colin. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco, tem previsão de estreia para maio de 2026.

Segundo informações já divulgadas na mídia, a história mostrará a vida do milionário, Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, que decide se casar com sua cuidadora, Adriana, e é assassinado pouco antes da cerimônia, fazendo com que a amada seja condenada injustamente pelo crime.

Vale lembrar que o último papel de Isabela no canal foi em “O Sétimo Guardião”, de 2018. Dentre suas novelas mais famosas estão “Bebê a Bordo”, “Água Viva” e “Celebridade”.