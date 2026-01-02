Menu
HOME > TELEVISÃO
DE VOLTA!

Atriz famosa volta à TV Globo após sete anos afastada

A artista ganhou um papel de destaque na próxima novela das 21 horas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 17:47 h
A atriz fez parte de diversas novelas famosas
Isabela Garcia está de volta às telinhas da TV Globo. Afastada da emissora há cerca de sete anos, a atriz estará presente na novela “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h, substituta de “Três Graças”.

A artista ganhou um papel de destaque e interpretará a mãe da protagonista Adriana, feita pela atriz Letícia Colin. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco, tem previsão de estreia para maio de 2026.

Segundo informações já divulgadas na mídia, a história mostrará a vida do milionário, Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, que decide se casar com sua cuidadora, Adriana, e é assassinado pouco antes da cerimônia, fazendo com que a amada seja condenada injustamente pelo crime.

Vale lembrar que o último papel de Isabela no canal foi em “O Sétimo Guardião”, de 2018. Dentre suas novelas mais famosas estão “Bebê a Bordo”, “Água Viva” e “Celebridade”.

x