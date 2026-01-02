DE VOLTA!
Atriz famosa volta à TV Globo após sete anos afastada
A artista ganhou um papel de destaque na próxima novela das 21 horas
Por Franciely Gomes
Isabela Garcia está de volta às telinhas da TV Globo. Afastada da emissora há cerca de sete anos, a atriz estará presente na novela “Quem Ama Cuida”, próxima novela das 21h, substituta de “Três Graças”.
A artista ganhou um papel de destaque e interpretará a mãe da protagonista Adriana, feita pela atriz Letícia Colin. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco, tem previsão de estreia para maio de 2026.
Leia Também:
Segundo informações já divulgadas na mídia, a história mostrará a vida do milionário, Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, que decide se casar com sua cuidadora, Adriana, e é assassinado pouco antes da cerimônia, fazendo com que a amada seja condenada injustamente pelo crime.
Vale lembrar que o último papel de Isabela no canal foi em “O Sétimo Guardião”, de 2018. Dentre suas novelas mais famosas estão “Bebê a Bordo”, “Água Viva” e “Celebridade”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes