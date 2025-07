Atriz de ‘A Viagem’ relata bastidores bizarros da novela

A atriz foi uma das protagonistas da trama - Foto: Reprodução | TV Globo

Apesar de ter sido lançado em 1994, o remake da novela A Viagem voltou aos holofotes ao ser exibido pela TV Globo durante o ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A trama aborda temas de espiritualidade da doutrina kardecista, que pode ser vista como algo sobrenatural para algumas pessoas.

Uma das protagonistas da trama, Christiane Torloni revelou que viveu momentos bizarros nos bastidores das gravações. Em entrevista ao talk show ‘Conversa do Bial’, a atriz contou que os botões de seu apartamento eram acionados sozinhos.

“Chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinha e ficava apitando 'quarto 1', 'quarto 2'”, disse ela, explicando que o apartamento possuía botões nos quartos que acionavam alertas na cozinha.

A artista ainda afirmou que diversos objetos caiam do nada no local. “Caiam coisas na sala. Nunca fui uma pessoa impressionável. Na casa da minha avó, que era uma casa antiga, eu não tinha medo”, disparou.

“Acredito nessas coisas. Quando a gente vai trabalhar com coisas reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização. Falei: ‘Preciso fazer alguma coisa, estou tão cansada, chega na hora de dormir e a casa vira… as coisas caem e tal.’ Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar”, concluiu.

Orações e cartas

Durante o bate papo, Christiane contou que os problemas foram solucionados após ela promover uma roda de oração com espíritas em sua casa. A morena ressaltou que nunca mais viveu nenhum episódio estranho no imovel depois do ocorrido.

Entretanto, a global disse que recebeu diversas cartas psicografadas de espíritos, que a orientavam a ficar calma e seguir com o trabalho. “A maioria era psicografada. Diziam: 'Fica calma, está tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas'”, relembrou.