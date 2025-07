Filme baseado em 'A Viagem' confirma personagem; veja quem é

O filme contará uma nova versão da história - Foto: Reprodução | TV Globo

Os preparativos para as gravações do filme inspirado na novela “A Viagem”, da TV Globo, já estão a todo o vapor. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a proposta é criar uma nova história baseada no universo da trama espírita que fez sucesso em 1994 com seu remake e está sendo reprisada atualmente no ‘Vale a Pena Ver de Novo”.

Apesar de não ter os mesmos atores que fizeram parte da trama, a narrativa será desenvolvida em torno do personagem Alexandre, que era interpretado pelo ator Guilherme Fontes. Ele morre na cadeia após ter sido preso por cometer um assassinato.

Entretanto, o espírito do rapaz fica inconformado com a morte e sedento por vingança. Ele volta para atormentar aqueles que considera culpados por sua desgraça e tenta tornar a vida deles um inferno.

Longa-metragem e peça teatral

A produção do longa-metragem aconteceu após o cancelamento de um projeto comemorativo que marcaria o aniversário de 30 anos da novela, em 2023. O especial seria exibido no canal Viva, onde os atores voltariam a interpretar seus personagens com a idade atual.

Porém, o projeto não seguiu adiante por divergências com os atores, especialmente com relação ao valor do cachê oferecido pela emissora. Segundo informações do Notícias da TV, Christiane Torloni e Antonio Fagundes recusaram a proposta R$ 10 mil, pois o valor era abaixo do que eles costumam receber.

Os produtores decidiram seguir com um novo projeto e criaram o roteiro do filme e uma versão para os palcos. A novela ganhará um musical baseado na trama, com roteiro de Solange Castro Neves, coautora de 1994, em parceria com Thalma Bertozzi e Vitor Oliveira.