Atriz de ‘Chiquititas’ anuncia primeira gravidez; veja

A atriz Aretha Oliveira, que ficou conhecida por interpretar Pata, na primeira versão de ‘Chiquititas’, revelou, no último domingo, 28, que está à espera de seu primeiro filho com o esposo, Sebastian Goldberg, com quem é casada há quase 10 anos.

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz anunciou a gravidez. “Nosso maior presente chegou. Faremos 10 anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos, pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: Nos preparou, nos renovou e nos multiplicou”, escreveu

Ela continuou: “Estamos grávidos! Começou o novo e mais incrível desafio das nossas vidas, e claro que precisava compartilhar isso de uma forma especial com vocês que sempre tiveram tanto carinho comigo e minha família”.

Além disso, a atriz convidou os seguidores para acompanharem essa nova fase do casal. “Nos acompanhem neste novo trajeto da nossa caminhada, que já está transbordando de amor! (E vários outros sentimentos também, rs). Nosso baby vem aí, agora somos 4.”

