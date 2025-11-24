Menu
TELEVISÃO
VEM AÍ

Avenida Brasil: o que vai acontecer com Carminha na continuação?

Segunda parte de Avenida Brasil está ganhando forma

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/11/2025 - 12:53 h
Carminha vai voltar na segunda parte de Avenida Brasil
Carminha vai voltar na segunda parte de Avenida Brasil -

A continuação de ‘Avenida Brasil’, da TV Globo, está ganhando forma. A segunda parte da novela vai ter como centro dramático o retorno de Carminha. A personagem de Adriana Esteves vai passar por uma rota que mistura redenção, ambição e vingança.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Carminha vai abandonar de vez o lixão. Após anos sobrevivendo ali e, após a morte de Mãe Lucinda (Vera Holtz), assumindo quase por obrigação o papel de líder das crianças, ela passa a sentir o peso de uma vida que nunca lhe pertenceu.

A personagem vai perceber que jamais nasceu para aquele lugar, apesar dos esforços em manter alguma ordem. Esse será o ponto de partida da trama. Depois disso, Carminha decide retomar a vida que teve com Tufão (Murilo Benício). O roteiro vai investir no suspense sobre sua motivação, que será o motor inicial da narrativa.

Leia Também:

Ator pode ficar fora da sequência de Avenida Brasil; saiba o motivo
Ator de Avenida Brasil rejeita continuação da novela: "Não toparia"
Nina vai voltar? Atriz quebra o silêncio sobre sequência de Avenida Brasil

Ainda de acordo com a colunista, assim como Nina (Débora Falabella) fez no passado, Carminha começa a arquitetar um plano para retornar à vida de antes. Uma personagem que vai ser importante nesse cenário é Ágata (Karol Lannes), a filha que passou longos anos fora do Brasil e volta decidida a se reaproximar da mãe.

De maneira calculada, Carminha usa a presença de Ágata para se reintroduzir no convívio familiar, aproveitando a fragilidade emocional que o reencontro provoca em todos — inclusive em Tufão.

Diálogo com o Brasil real

A continuação de Avenida Brasil terá um pano de fundo social que dialoga diretamente com o país real. Conforme a coluna, a novela vai abordar a reconfiguração das famílias e negócios que ascenderam entre 2010 e 2012 e que, anos depois, sentiram os impactos econômicos do Brasil pós-2016.

