CONFUSÃO

Boninho expõe confusão com Silvio Santos: “Fiquei muito puto”

O diretor relembrou o descontentamento com o apresentador

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/12/2025 - 17:47 h
O diretor viveu um momento inusitado com o apresentador
Boninho abriu o coração e relembrou uma confusão que se envolveu com o apresentador Silvio Santos. O diretor revelou que ficou chateado com o dono do SBT após ele lançar o reality ‘Casa dos Artistas’, em 2001, pois o fez perder a audiência do ‘No Limite’.

“No Limite foi meu primeiro reality. A Casa dos Artistas veio dois anos depois e furou o olho nem foi do Big Brother, furou foi do No Limite, me deu trabalho à beça”, disse ele em entrevista ao programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT.

O ex-diretor do Big Brother Brasil ainda revelou que ficou muito puto com a atitude de Silvio em não falar na sobre o lançamento. “Do jeito que ele fez, ele foi muito doido, não contou pra ninguém, ninguém sabia. Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito puto, pô”, disparou ele, aos risos.

“Eu tava estreando meu programa, ele estreou a Casa dos Artistas e eu fiquei: ‘Que coisa é essa?’. Eu conhecia, porque eu conhecia o Big Brother holandês e achava que era muito difícil de produzir, mas o No Limite foi genial, uma experiência maluquíssima”, completou.

Vale lembrar que Silvio Santos faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos de idade, devido a uma bronco pneumonia, adquirida após sua internação causada pelo vírus influenza.

