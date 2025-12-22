Luciano Huck pode ser condenado a pagar indenização milionária

Luciano Huck - Foto: Reprodução| Globo

Luciano Huck se envolveu em mais uma polêmica. O apresentador é alvo de uma ação judicial por suposto plágio e violação de direitos autorais relacionados ao filme 'Na Quebrada'. A informação foi divulgada pela coluna de Daniel Nascimento.

Segundo o processo, o autor da ação pede uma indenização de R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil por danos morais e R$ 200 mil por danos materiais, alegando o uso indevido de uma narrativa baseada em sua própria história de vida.

Envolvimento do apresentador

A ação judicial relembra uma reportagem exibida em 2014, na qual o diretor do filme, Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck, aparece realizando entrevistas com alunos do Instituto Criar, organização fundada pelo apresentador.

O autor da ação, Nelson Manoel, afirma que a obra é inspirada em sua trajetória pessoal e que ele foi aluno da instituição. Segundo ele, não recebeu qualquer tipo de reconhecimento ou remuneração referente aos direitos morais e autorais da obra.

Tentativa de acordo

Ainda de acordo com o processo, o filme teve ampla exploração comercial, com exibições em plataformas de streaming, na televisão e em salas de cinema. Nelson Manoel também relata que recebeu apenas brindes, sem qualquer compensação financeira pela utilização de sua história na trama.