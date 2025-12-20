Três Graças: Ferrete reage com crueldade após segredo da filha

Lorena decide não esconder mais seus sentimentos e assume publicamente a relação - Foto: Divulgação | TV Globo

Os próximos capítulos de Três Graças prometem intensificar o drama familiar envolvendo Ferrete (Murilo Benício) e sua filha, Lorena (Alanis Guillen). O empresário terá uma reação extrema ao descobrir um segredo da jovem, dando início a uma sequência de conflitos que deve mudar os rumos da trama.

Tudo se agrava quando o namoro entre Lorena e a policial Juquinha (Gabriela Medvedovsky) deixa de ser apenas especulação. Em cenas previstas para o capítulo de terça-feira, 23, a jovem decide não esconder mais seus sentimentos e assume publicamente a relação.

A atitude reacende suspeitas antigas de Ferrete, que já havia estranhado um momento de intimidade flagrado diante do prédio da família.



A confirmação vem quando Macedo (Rodrigo García) informa ao patrão que o carro visto naquela ocasião pertencia justamente a Juquinha, colega de trabalho de Paulinho (Romulo Estrela). A revelação faz o vilão perder o controle e reagir de forma violenta.

Antes da explosão definitiva, Zenilda (Andréia Horta) chama a filha para uma conversa. Ainda abalada por desconfiar da suposta morte de Rogério (Eduardo Moscovis), após avistá-lo próximo à casa de Arminda (Grazi Massafera), ela aproveita o momento para abordar também o romance da herdeira. Diferente do marido, a madame demonstra acolhimento e decide respeitar a relação das duas, deixando Lorena emocionada.

O alívio, porém, dura pouco. Ao confirmar o envolvimento da filha com outra mulher, Ferrete toma uma atitude repulsiva e expulsa Lorena de casa sem hesitar. Sem ter para onde ir, a jovem passa a morar com Maggye (Mell Muzzillo), onde é acolhida por Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis), que se chocam com a postura intolerante do empresário.

A nova situação também provoca desconforto em Lucélia (Daphne Bozaski), que questiona o motivo da confusão e passa a observar a movimentação de perto. Abalada, Lorena revela à amiga que tentou poupar Juquinha do drama familiar, enquanto Zenilda segue dividida entre a dor e o desejo de proteger a filha.

A virada na história cria uma nova rivalidade para Ferrete. Decidida a não abrir mão do amor, Lorena deixa claro que enfrentará o pai e seguirá firme ao lado de Juquinha, fortalecida pelo relacionamento e já sonhando com um futuro juntas, inclusive com planos de casamento.