Boninho no SBT: o que é esperado do ex-global na emissora?

Boninho vai dirigir reality no SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ida de Boninho para o SBT movimentou o cenário da televisão brasileira. Nessa terça-feira, 15, Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre a contratação do ex-global e revelou o que espera dele na emissora de Silvio Santos.

O apresentador do programa ‘A Praça é Nossa’ revelou que ainda não encontrou o ex-diretor do Big Brother Brasil nos bastidores do SBT.

“Eu não conheço o Boninho ainda, sou fã, admiro, falei com ele uma vez por telefone, mas não o conheço. Eu evito corredor de televisão. Mas eu torço por todos aqueles que estão chegando, torço para a Virginia… Espero que o Boninho possa ser uma reviravolta no SBT. Quanto mais gente boa tiver, melhor para gente”, disse, em entrevista ao canal LeoDiasTV.

Novo reality de Boninho

Foi revelado nesta semana o nome do reality show que Boninho irá dirigir no SBT: ‘Casa do Patrão’. O nome do programa foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O registro tem atualizações de 11 e 12 de março e encontra-se na situação de “aguardando prazo de apresentação de oposição”.

O logotipo traz o nome da possível atração, ‘Casa do Patrão’, e é acompanhado de um símbolo que remete às letras “C” e “P”.