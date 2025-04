Cantora se irrita e mostra dedo do meio para humorista ao vivo no SBT

Manu Bahtidão perdeu a paciência ao vivo - Foto: Reprodução | SBT

O Domingo Legal, do SBT, contou com um momento bem inesperado. Neste domingo, 30, Manu Bahtidão ficou sem paciência com a Narcisa, interpretada por Tiago Barnabé, e mostrou o dedo do meio.

Tudo aconteceu quando Celso Portiolli iniciou um quiz e questionou o time da cantora, que ainda tinha Alexandre Frota e Emily Garcia, qual era o nome da senha que desbloqueia o chip do celular. O código é conhecido como "pin".

O apresentador, então, lembrou da brincadeira que era promovida por Silvio Santos (1930-2024) há décadas, em que ele pedia para a pessoa falar "pin" nos múltiplos de quatro.

"Vocês conhecem a brincadeira do Silvio Santos? Você não pode falar o número quatro e nem os múltiplos dele. Um, dois, três, pin. Cinco, seis, sete, pin", explicou Portiolli.

Emily ficou sem entender a brincadeira e o apresentador pediu para que Manu Bahtidão tentasse. "Ah, não! Eu estou chegando agora...", disparou a sertaneja, fugindo da brincadeira. "Um, dois, três, pin. Cinco, seis, sete, pin. Nove, dez, onze, pin...", iniciou ela, que foi interrompida por Narcisa.

"Vai até amanhã...", disparou a humorista. Manu parou a dinâmica e mostrou o dedo do meio para a contratada do SBT, que levou um susto: "Não, amiga! Não faz isso ao vivo!".

Veja o vídeo: