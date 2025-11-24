Menu
MICRODRAMA

Capítulos de 3 minutos: veja como funciona a novela vertical da Globo

Novo formato chamou a atenção do público

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/11/2025 - 18:47 h
Tudo por uma Segunda Chance
Tudo por uma Segunda Chance -

A Globo anunciou na última quarta-feira,19, sua nova aposta de dramaturgia. A novela “Tudo por uma Segunda Chance”, que chamou atenção do público por um detalhe inusitado: o formato vertical.

Assinada por Rodrigo Lassance, a trama estreia nesta terça-feira,25, e vai explorar temas como romance, traição e luxo, além de um triângulo amoroso envolvendo Lucas (Daniel Rangel), Paula (Débora Ozório) e Soraia (Jade Picon).

Como funciona o formato vertical?

O novo modelo, também conhecido como microdrama, terá 50 capítulos com episódios curtos, de dois a três minutos cada. A exibição será feita exclusivamente pelas redes sociais da Globo, com 10 episódios lançados por semana.

Segundo o diretor Adriano Melo, a proposta acompanha o comportamento atual do público: “É uma nova forma de fazer dramaturgia, para um consumo mais rápido pelo celular, que se conecta com a rotina de muitos brasileiros, com a expertise da Globo”, afirma.

Existe ligação com Dona de Mim?

Por ser ambientada no universo digital, a novela vertical também estará presente na novela das sete, “Dona de Mim”, integrando-se à rotina dos personagens.

Figuras interpretadas por Giovanna Lancelotti (Kami), L7nnon (Ryan), Faíska Alves (Jeff), Cecília Chancez (Dara) e Nikolly Fernandez (Stephany) acompanharão e comentarão os episódios dentro da própria novela, ampliando o engajamento e gerando expectativa no público.

