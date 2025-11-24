Morre apresentadora Ione Borges aos 73 anos

Ione Borges - Foto: TV Gazeta

A ex-apresentadora e modelo Ione Borges, morreu aos 73 anos por insuficiência respiratória na madrugada desta segunda-feira, 24, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota pela Fundação Cásper Líbero.

Segundo a fundação, a apresentadora foi “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas”. A instituição também destacou o legado de Ione no jornalismo feminino e em programas de variedades, que marcaram o público a partir dos anos 1980.

Ione foi um dos principais nomes da TV Gazeta, onde trabalhou por mais de 30 anos. Ela ficou famosa por comandar o programa feminino “Mulheres” ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990. Ela também apresentou o “Pra Você” e "Manhã Gazeta".

Antes de virar apresentadora, foi modelo, empresária da moda e atriz. Ela atuou em alguns filmes e participou da primeira versão de Meu Pedacinho de Chão (1972), na Globo.

