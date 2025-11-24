Três Graças: Gerluce é surpreendida por traição após roubar estátua

Sophie Charlotte, interpreta Gerluce na trama - Foto: Reprodução| TV Globo

A nova novela da TV Globo, Três Graças, se prepara para uma reviravolta. Após Gerluce (Sophie Charlotte) protagonizar o roubo da famosa estátua da trama, ela será surpreendida por uma traição dentro do próprio grupo: Misael, interpretado pelo cantor Belo.

Movido pela vingança, Misael fugirá com o dinheiro escondido dentro da estátua, valor que o grupo ainda desconhecia no momento do roubo.

O plano idealizado por Gerluce contou com a participação de Viviane (Gabriela Loran), Misael, Joaquim (Marcos Palmeira) e Júnior (Guthierry Sotero). A intenção inicial era vender a peça para comprar medicamentos verdadeiros para os moradores da comunidade, combatendo o comércio de remédios falsificados.

A traição de Misael

Após o roubo, o grupo descobre o grande mistério guardado pela estátua, cerca de R$ 5 milhões em dinheiro vivo. Diante da revelação, todos passam a enxergar uma oportunidade ainda maior de ajudar a comunidade.

No entanto, a reviravolta ocorre quando Misael, alegando precisar de um tempo sozinho, foge com o dinheiro e deixa apenas um bilhete: “Desculpe, compadre. Sei que você vai me achar um canalha. Mas é só um empréstimo… E um dia eu pago.”

Ao perceber o sumiço da quantia, Joaquim (Marcos Palmeira) se revolta e explode: “O dinheiro! Misael, seu desgraçado! Filho de uma…”

A atitude do viúvo coloca Gerluce em mais um momento decisivo dentro da narrativa.