Cecilia Dassi morreu? Fake news revolta ex-atriz da Globo

Segundo Cecilia, os criminosos usam um formato recorrente - Foto: Reprodução

Cecilia Dassi morreu? A ex-atriz e atual psicóloga usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para denunciar vídeos falsos no YouTube que noticiam sua suposta morte. Famosa pelo papel de Sandrinha na novela Por Amor (1997), da TV Globo, ela publicou mensagens nos Stories do Instagram pedindo ajuda dos seguidores para denunciar os conteúdos enganosos.

"Por favor, denunciem", escreveu a ex-artista, ao mostrar capturas de tela com títulos sensacionalistas que sugerem que ela teria falecido. Cecilia relatou que recebeu mensagens de diversas pessoas preocupadas com a veracidade da informação. “Já fizeram isso outras vezes, mas dessa vez o vídeo teve mais de 14 mil visualizações”, afirmou.

Segundo Cecilia, os canais usam um formato recorrente: mesclam assuntos distintos no mesmo vídeo, com thumbnails que induzem o público ao erro, sugerindo que ela teria morrido ou estaria em situação de vulnerabilidade.

"São vários canais diferentes, mas a forma de fazer é a mesma: misturam dois assunto (fazem um vídeo com uma parte falando sobre mim e outra falando que alguém morreu ou está em situação de rua) e thumb [capa] dão a entender que é um assunto só".

O que aconteceu com Cecilia Dassi?

Cecilia deixou a carreira artística em 2013 e hoje se dedica integralmente à Psicologia. Com mais de 360 mil seguidores no Instagram, ela produz conteúdo sobre saúde mental e autoconhecimento.

"Minha missão de vida é alcançar o maior número de pessoas com autoconhecimento, com autorrealização, autoaperfeiçoamento, melhoria da qualidade de vida", declarou.