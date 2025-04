César Tralli quebra protocolo e faz denúncia ao vivo: “Estão sendo vítimas”

NO JORNAL HOJE

César Tralli emocionou o público - Foto: Reprodução | Rede Globo

Durante a edição do Jornal Hoje, nesta terça-feira, 15, César Tralli emocionou o público ao quebrar o protocolo da Globo para comentar um caso que chocou o país. Visivelmente comovido, o âncora abandonou o roteiro tradicional do telejornal para falar, não apenas como jornalista, mas como pai, e denunciar a falta de cuidados com os jovens.

Tralli se referia à trágica morte de uma menina de apenas oito anos, vítima de um desafio perigoso nas redes sociais. Ela inalou desodorante aerosol, prática que vem sendo incentivada em vídeos virais, e não resistiu.

Ao encerrar a reportagem, Tralli fez um apelo aos telespectadores, defendendo a vigilância das crianças e adolescentes. "Não é só a polícia, não é só o Ministério Público, não é só a Justiça, somos nós todos. É um movimento que tem que começar principalmente dentro de casa", afirmou ele que é pai de Manuela Tralli, de cinco anos, e padrasto de Rafaella Justus, de 15.

O âncora seguiu falando sobre conversar com as crianças e observá-las em seu comportamento. Ele destacou que não busca criar pânico para os pais e as redes sociais, e sim, alertá-los.

"Muito pelo contrário, tudo isso está sendo feito para trazer mais lucidez, jogar mais luz para essa discussão toda que envolve a educação dos nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças... Porque você tem visto aí como as crianças estão sendo vítimas dessas questões todas preocupantes que envolvem as redes sociais também."

"Nós temos que participar mais da vida dos nossos filhos, temos que conviver mais, estar mais perto, mais próximos, observar o que eles estão fazendo", repetiu Tralli. "Moderar o uso do telefone celular, das redes sociais, exatamente para que eles possam crescer de maneira saudável, sem os riscos de cair em armadilhas, que infelizmente, o tempo todo estão aí à solta tentando fisgar a nossa juventude pelas redes sociais”, completou.