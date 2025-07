Chorando, Celso Portiolli interrompe programa e faz confissão

O apresentador foi filmado aos prantos - Foto: Reprodução | SBT

Celso Portiolli surpreendeu os telespectadores do programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 20. O apresentador surgiu aos prantos durante a atração e fez uma confissão sobre a morte de seu irmão.

“Eu perdi meu irmão muito novo e no dia que ele faleceu, eu tinha que fazer programa de rádio e depois do sepultamento eu também tive essa vontade, ele trabalhava muito, era um cara muito empreendedor, eu pensei abrir mão de tudo: 'Falei vou viver', porque ele trabalhou tanto e se foi e eu naquele dia, depois do sepultamento, peguei o ônibus meio sem sentido e fui viajar e eu me lembro que nesse dia, não existia internet, mas veio um recado muito forte para mim”, disse ele.

Durante o relato, o comunicador afirmou que viveu uma experiência de conexão espiritual após o falecimento do familiar. Ele afirmou que uma viagem de ônibus foi o suficiente para fortalecer sua conexão com Deus.

“Eu estava no ônibus viajando e o ônibus perdeu o controle, era de madrugada, eu estava acordado, o ônibus virou e o ônibus foi de lado na rodovia e eu fiquei de frente para rodovia olhando. Tinha acabado de perder o meu irmão e naquele momento passou um filme na minha cabeça. Foi mais ou menos assim: a vida é muito, é um apagar de uma luz, não é verdade?”, afirmou.

“Acho que esse susto que eu levei me disse o seguinte: 'Você não pode parar por qualquer coisa, a perda é muito forte, mas você tem que continuar, porque tem um propósito na vida, você tem uma missão, então deus me livrou daquele muito difícil também para mostrar que eu tinha propósito na vida e eu segui no rádio em busca do meu grande sonho”, reletou.

Essa fala explica o por que @celsoportiolli é o artista mais querido do país, como dizem as pesquisas. Um ser humano incrível, fiel a Deus, que entregou sua vida a Ele. Naturalmente, o público se identifica, e ainda soma ao carisma do Celso.#DomingoLegal pic.twitter.com/2gOxGBYQ1w — Bruno Dames (@bruno_dames) July 20, 2025

Segurando o choro, o apresentador revelou que buscou refúgio na oração. “Você não pode parar por qualquer coisa, você tem um propósito na vida, tem uma missão”, relembrou.

Por fim, Celso garantiu que a dor o fez se reconectar com Deus e consigo mesmo, renovando sua fé e determinação. “A dor é grande, mas a missão é maior”, concluiu, visivelmente emocionado.