Cotado para o BBB 26, ator mente localização e aumenta suspeitas

O artista é um dos mais cotados para o programa - Foto: Reprodução | TV Globo

Henri Castelli deixou os internautas intrigados ao colocar a localização errada em seu story do Instagram neste domingo, 4. Cotado para integrar o elenco do Camarote do BBB 26, o ator afirmou que estava na Itália, quando na verdade se encontrava em São Paulo.

“Boa tarde, bom dia para alguns. Depois de tirar um cochilo, estou passando para dizer que acordei pensando: 'O país que mais gosto no mundo é a Itália'. E olha onde eu vim parar pra mostrar para vocês. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho”, disse ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, o famoso marcou a localização na região da Toscana, na Itália. Entretanto, ele está hospedado em um hotel na região de Serra Negra, em São Paulo, que possui uma arquitetura inspirada no país europeu.

Post de Henri Castelli | Foto: Reprodução | Instagram

Ainda não se sabe se a marcação foi uma estratégia do artista em disfarçar sua participação no reality show da TV Globo ou apenas uma brincadeira, já que a arquitetura do local lembra a Itália.

Vale lembrar que o programa estreia no dia 12 de janeiro e os participantes devem ser anunciados no dia 10 ou 11. Este ano, o BBB contará com três grupos de participantes, juntando famosos, anônimos e ex-participantes.