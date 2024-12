Datena negocia com rival da Band após deixar canal; saiba qual

Datena está em negociação com o SBT - Foto: Reprodução | Band

José Luiz Datena está oficialmente fora da Band, após mais de 20 anos de contrato. O apresentador, porém, não deverá ficar muito longe da televisão.

O jornalista já abriu negociação com uma nova emissora de televisão e, de acordo com informações do site Metrópoles, Datena negocia contrato com o SBT e já se reuniu com o CEO da empresa, Fernando Justus Fischer.

A publicação ainda garantiu que a conversa entre as partes prevê que Datena comande um programa policial diário no SBT, no início da noite, muito próximo do que tem sido o Tá na Hora.

Em nota, o SBT não entrou em detalhes, mas apenas negou a contratação e disse que, até esse momento, nada foi confirmado nesse sentido.