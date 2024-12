De saída! Datena deixa a Band após mais de 20 anos

Datena deixa a Band após mais de 20 anos - Foto: Reprodução

José Luiz Datena encerrou sua longa trajetória na Band, onde trabalhou por mais de duas décadas. A emissora anunciou o fim do contrato do apresentador nesta terça-feira, 26, afirmando que a decisão foi tomada em "comum acordo". Em nota oficial, a Band destacou a relevância do comunicador, que comandou o programa Brasil Urgente com grande sucesso, além de ter participado de importantes coberturas esportivas e projetos de entretenimento.

"Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de novos projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso", afirmou o comunicado.

Datena foi afastado do Brasil Urgente no final de outubro, após a decisão da Band de reformular a atração. Apesar disso, a emissora reforçou os laços de amizade com o apresentador, agradecendo por sua contribuição significativa e deixando aberta a possibilidade de futuras colaborações.