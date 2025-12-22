Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Dono de TV tem uma das mansões mais caras do Brasil, avaliada em R$ 1 bilhão

Com mais de 10 quartos, imóvel ganhou destaque nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/12/2025 - 19:07 h
Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil”
Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil” -

Dono de uma das mansões mais comentadas do país, considerada por muitos como “a maior do Brasil, o imóvel ganhou destaque nas redes sociais. Dono da RedeTV!, o empresário Amilcare Dallevo Júnior vive no local com a esposa, a apresentadora Daniella Albuquerque, e as duas filhas do casal, Alice e Antonella.

Localizada em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, a mansão impressiona pelas proporções. O terreno tem cerca de 18 mil metros quadrados e a residência conta com 18 quartos e 14 banheiros. Apenas a suíte principal possui aproximadamente 1.200 metros quadrados.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os diferenciais do imóvel está um heliponto com capacidade para até quatro aeronaves. A área externa também chama atenção pelos jardins inspirados nos de Luxemburgo, em Paris.

Leia Também:

Boninho expõe confusão com Silvio Santos: “Fiquei muito puto”
Luciano Huck pode ser condenado a pagar indenização milionária
Quem é o galã da TV dono da mansão mais cara do Brasil de R$ 150 milhões

A estrutura inclui ainda uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, quadras esportivas, salão de festas e garagem para até 50 carros. Outro destaque é um aquário de oito metros instalado dentro da residência.

Quem é Amilcare Dallevo Júnior?

Amilcare Dallevo Júnior é presidente e proprietário da RedeTV!. Em 22 de dezembro de 2025, ele assumiu o controle total da emissora após adquirir a participação societária de seu então sócio-fundador, Marcelo de Carvalho, encerrando uma parceria de 26 anos à frente do canal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mansão mansão de famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil”
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil”
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil”
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil”
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x