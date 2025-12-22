Dono de TV tem uma das mansões mais caras do Brasil, avaliada em R$ 1 bilhão

Casa é considerada por muitos como “a maior do Brasil” - Foto: Reprodução

Dono de uma das mansões mais comentadas do país, considerada por muitos como “a maior do Brasil”, o imóvel ganhou destaque nas redes sociais. Dono da RedeTV!, o empresário Amilcare Dallevo Júnior vive no local com a esposa, a apresentadora Daniella Albuquerque, e as duas filhas do casal, Alice e Antonella.

Localizada em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, a mansão impressiona pelas proporções. O terreno tem cerca de 18 mil metros quadrados e a residência conta com 18 quartos e 14 banheiros. Apenas a suíte principal possui aproximadamente 1.200 metros quadrados.

Entre os diferenciais do imóvel está um heliponto com capacidade para até quatro aeronaves. A área externa também chama atenção pelos jardins inspirados nos de Luxemburgo, em Paris.

A estrutura inclui ainda uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, quadras esportivas, salão de festas e garagem para até 50 carros. Outro destaque é um aquário de oito metros instalado dentro da residência.

Quem é Amilcare Dallevo Júnior?

Amilcare Dallevo Júnior é presidente e proprietário da RedeTV!. Em 22 de dezembro de 2025, ele assumiu o controle total da emissora após adquirir a participação societária de seu então sócio-fundador, Marcelo de Carvalho, encerrando uma parceria de 26 anos à frente do canal.