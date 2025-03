Economia? Ator da Globo é visto pegando moto por aplicativo e viraliza

Felipe Simas usando o serviço de moto por aplicativo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator da TV Globo, Felipe Simas, teve um vídeo inusitado viralizando nas redes sociais depois de ser flagrado utilizando o serviço de moto por aplicativo ao sair dos Estúdios Globo, conhecido como Projac.

No vídeo que viralizou, Felipe Simas aparece em frente ao Projac conferindo a chegada do motociclista pelo celular. Em seguida, ele olha a placa da motocicleta, coloca o capacete e segue seu destino.

A repercussão nas redes sociais foi grande, com usuários do X (antigo Twitter) apontou que 'ator não é rico' e uma 'profissão como todas as outras'. O serviço de moto por aplicativo é comumente utilizado por quem quer pagar menores valores e se locomover com maior rapidez.

Veja o vídeo:

🚨VEJA: Felipe Simas, ator da Globo, é visto indo embora de Uber moto ao deixar o Projac. pic.twitter.com/Dv2Xi68VDe — CHOQUEI (@choquei) February 21, 2025

"Ai gente, besteira. Muita gente anda de uber moto por causa do transito. Minha gerente, que é a dona da empresa, usa muito uber moto da casa dela até o escritório, por causa do transito. A mulher riquíssima, tem carro de quase meio milhão", apontou uma internauta.

"Ubermoto não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com praticidade", argumentou outro.

"Tá, e qual é o problema ? quer dizer que ator da globo não pode mais pegar moto uber ? pelo amor de deus."

Felipe Simas tem 32 anos, é filho dos também atores Beto Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni. Na TV Globo, ele já atuou nas novelas 'Flor do Caribe', 'Malhação', 'Totalmente Demais', 'Salve-se Quem Puder', 'Fuzuê' e 'Dona de Mim'. Também atuou em filmes, séries e foi campeão do 'Dança dos Famosos', em 2016.