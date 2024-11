Eliana é confirmada para voltar ao SBT 4 meses após fim do contrato

Eliana retornará ao SBT na próxima semana - Foto: Divulgação | SBT

Eliana está confirmada para retornar ao SBT na próxima semana. Quatro meses depois do fim do seu contrato, a apresentadora bateu o martelo e oficializou a situação, mesmo estando contratada pela Globo.

Leia Mais:

>>> José Loreto abandona programa que Eliana apresentará na Globo

>>> Luana Piovani critica Virginia Fonseca e ironiza: "Pobres crianças"

>>> Após Xuxa e Eliana, Globo quer Angélica e define projeto

Ela e Maisa Silva estarão no Teleton 2024. As duas seguem como madrinhas da ação, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro, e por isso estarão no palco do evento.

Na coletiva de imprensa do evento, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 29, Eliana comemorou participar do Teleton pelo 11º ano com este título especial. “2024 marca meu 11º ano como madrinha do Teleton. Esse é um compromisso que eu levo pra vida”, ressaltou a famosa.

Prestes a estrear na novela Garota do Momento, Maisa falou em vídeo sobre a felicidade em fazer parte da ação. “É um prazer fazer parte do Teleton”, comentou.