Escolhido pelo público, brother desiste do BBB 26 antes da estreia

O rapaz não faz mais parte do time de participantes - Foto: Reprodução | TV Globo

O BBB 26 mal começou e já temos desistência de participante. Segundo informações divulgadas pela própria TV Globo, Marcel desistiu de sua vaga na casa mais vigiada do Brasil e não integrará o grupo de Pipocas.

O rapaz estava confinado na Casa de Vidro da região Sudeste e foi escolhido pelo público, após uma votação popular online. Ele conquistou mais de 50% dos votos e venceu a disputa contra Breno.

"Nesta segunda-feira, dia 12, antes de entrar na casa do ‘BBB 26’, o participante Marcel, escolhido pelo público como representante da região Sudeste, desistiu da competição", informou a emissora atrvés de um comunicado oficial.

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, Marcelo chegou a cogitar desistir de sua participação ainda na dinâmica da Casa de Vidro, no domingo, 11. Entretanto, ele foi alertado por Tadeu Schmidt, apresentador do programa.

"Vocês sabem que o processo seletivo é muito sério, deixaram para trás milhares de candidatos. Não pode ficar com essa brincadeira de agora quero, agora não quero", afirmou o comunicador.

Quem ficará no lugar de Marcel?

Ainda segundo a Globo, o substituto de Marcel dentro da casa já foi definido. O texto alega que a vaga vai para Breno, o brother que disputava com ele na dinâmica.

"Com isso, Breno, o outro candidato da mesma região, se junta aos integrantes do grupo Pipoca da temporada, que começa hoje", completou o comunicado.



Com a mudança, o grupo ‘Pipoca’ fica composto por Breno, Marciele, Brigido, Maxiane, Marcelo, Jordana, Paulo Augusto, Milena, Samira e Pedro. Os integrantes dos grupos ‘Camarote’ e ‘Veteranos’ serão anunciados nesta segunda-feira, 12, durante a estreia do reality.