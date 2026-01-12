Menu
HOME > TELEVISÃO
DEU RUIM

Escolhido pelo público, brother desiste do BBB 26 antes da estreia

O rapaz estava disputando a vaga na Casa de Vidro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/01/2026 - 16:24 h | Atualizada em 12/01/2026 - 17:08
O rapaz não faz mais parte do time de participantes
O rapaz não faz mais parte do time de participantes -

O BBB 26 mal começou e já temos desistência de participante. Segundo informações divulgadas pela própria TV Globo, Marcel desistiu de sua vaga na casa mais vigiada do Brasil e não integrará o grupo de Pipocas.

O rapaz estava confinado na Casa de Vidro da região Sudeste e foi escolhido pelo público, após uma votação popular online. Ele conquistou mais de 50% dos votos e venceu a disputa contra Breno.

"Nesta segunda-feira, dia 12, antes de entrar na casa do ‘BBB 26’, o participante Marcel, escolhido pelo público como representante da região Sudeste, desistiu da competição", informou a emissora atrvés de um comunicado oficial.

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, Marcelo chegou a cogitar desistir de sua participação ainda na dinâmica da Casa de Vidro, no domingo, 11. Entretanto, ele foi alertado por Tadeu Schmidt, apresentador do programa.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por MARCEL LUCENA ⚙️ (@marcellucenaa)

"Vocês sabem que o processo seletivo é muito sério, deixaram para trás milhares de candidatos. Não pode ficar com essa brincadeira de agora quero, agora não quero", afirmou o comunicador.

Quem ficará no lugar de Marcel?

Ainda segundo a Globo, o substituto de Marcel dentro da casa já foi definido. O texto alega que a vaga vai para Breno, o brother que disputava com ele na dinâmica.

"Com isso, Breno, o outro candidato da mesma região, se junta aos integrantes do grupo Pipoca da temporada, que começa hoje", completou o comunicado.

Com a mudança, o grupo ‘Pipoca’ fica composto por Breno, Marciele, Brigido, Maxiane, Marcelo, Jordana, Paulo Augusto, Milena, Samira e Pedro. Os integrantes dos grupos ‘Camarote’ e ‘Veteranos’ serão anunciados nesta segunda-feira, 12, durante a estreia do reality.

Tags:

BBB bbb 26 Casa de Vidro

x