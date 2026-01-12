Atriz da Globo anuncia celibato e detox de homens: “Está maravilhoso”

A artista falou abertamente sobre sua vida íntima - Foto: Reprodução | Instagram

Grazi Massafera surpreendeu os fãs ao revelar que está vivendo um celibato. A atriz da Globo contou que está há alguns meses sem fazer sexo e tem usado sua anergia criativa para outras áreas de sua vida, fazendo uma espécie de “detox de homens”.

“A energia sexual é muito potente e pode se transformar em potência criativa. Aquele furor dá uma baixada e faz você olhar a vida sob outras perspectivas”, disse ela, em entrevista concedida à revista Quem.

Durante o desabafo, a famosa também reforçou que, apesar do celibato, não está bloqueada para viver uma paixão. “Não estou fechada [para amar]. Uma coisa não tem a ver com a outra! Eu tenho uma mente muito fértil, crio amores imaginários e vivencio eles na imaginação (risos)”, disparou.

Por fim, a intérprete da vilã Arminda, da novela ‘Três Graças’, afirmou que está na melhor fase de sua vida. “Você não precisa fazer celibato, é a escolha de cada um, mas é o que estou fazendo nesse momento e está sendo maravilhoso”, concluiu.