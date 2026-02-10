Estrela da Globo é dona de império rural com centenas de hectares

Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

O público conheceu um lado pouco visto de Ana Maria Braga durante uma reportagem exibida pelo Globo Rural, da TV Globo, em 2023. Na ocasião, a apresentadora recebeu a equipe do programa em sua propriedade rural no interior paulista e mostrou detalhes da fazenda onde passa parte do tempo longe dos estúdios de televisão.

A área, batizada de Fazenda Primavera, possui 376 hectares e fica no município de Bofete, a aproximadamente 195 quilômetros da capital de São Paulo. O espaço já havia servido de cenário para gravações do ‘Mais Você’ em outros momentos e voltou a despertar curiosidade após a exibição da visita especial na atração jornalística.

Durante a reportagem, Ana Maria acompanhou o apresentador Nelson Araújo em um passeio pela propriedade e falou sobre sua relação com a vida no campo. Ela relatou que, ao longo dos anos, diversificou os investimentos rurais, passando por atividades como criação de avestruzes, produção de escargot e cultivo de café e eucalipto. Entre os projetos futuros está a ampliação da área destinada ao café orgânico, com a incorporação de mais 10 hectares.

A fazenda abriga uma estrutura voltada tanto à produção quanto à subsistência. Há cerca de 40 cabeças de gado, incluindo animais de corte e de leite, além de pomares com frutas como manga, goiaba, maracujá, pitaya e urucum. Uma horta fornece verduras, ervas e temperos utilizados no cotidiano, enquanto o galinheiro garante ovos que abastecem funcionários e moradores da região.

A casa principal é acessada por uma alameda de palmeiras imperiais plantadas há mais de 40 anos. A residência foi construída em 1960, segue linhas do estilo colonial e conta com cinco suítes, um amplo terraço e duas cozinhas — uma interna e outra externa, equipada com forno a lenha. A área de lazer inclui piscina e espaços destinados ao convívio familiar.

Outro ponto destacado na visita foi a capela mantida dentro da fazenda. Católica e devota de Nossa Senhora Aparecida, Ana Maria reuniu no local mais de 400 imagens religiosas, muitas delas recebidas como presentes ao longo da carreira. O acervo inclui santos de diferentes devoções e até representações de outras tradições espirituais, como uma imagem de Buda.

Além disso, Ana Maria também mostrou ambientes internos decorados com quadros e objetos pessoais, além de um espaço reservado para lembranças enviadas por fãs. A cozinha da casa chamou atenção pela presença de equipamentos profissionais, semelhantes aos usados nos estúdios de televisão, reflexo direto da trajetória da apresentadora no entretenimento gastronômico.

Outras propriedades

Além da propriedade rural, Ana Maria Braga é dona de uma mansão em São Paulo, avaliada em mais de R$ 25 milhões de acordo com estimativas do mercado imobiliário de alto padrão. O imóvel já apareceu diversas vezes na programação da Globo, inclusive durante períodos em que o Mais Você foi apresentado diretamente da residência.

Há mais de 17 anos vivendo no local, a apresentadora transformou a casa em um espaço que combina conforto, memória afetiva e elegância sem excessos. A proposta privilegia ambientes amplos, integração com áreas verdes e uma decoração que reflete sua trajetória profissional.

Localizada em um bairro nobre da capital paulista, a mansão se destaca pela arquitetura que mistura elementos clássicos com uma atmosfera acolhedora. O jardim extenso contribui para a sensação de isolamento em meio à cidade, enquanto a área externa reúne piscina e um deck gourmet projetado para receber convidados com privacidade.

No interior, a sala de estar reúne móveis clássicos, obras de arte, lustres e um piso em preto e branco que se tornou uma das marcas do imóvel. O espaço se integra a uma biblioteca e a uma sala de TV, reforçando a ideia de uma casa pensada para ser vivida, e não apenas exibida.