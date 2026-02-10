Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROPRIEDADE RURAL

Estrela da Globo é dona de império rural com centenas de hectares

Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/02/2026 - 7:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo
Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo -

O público conheceu um lado pouco visto de Ana Maria Braga durante uma reportagem exibida pelo Globo Rural, da TV Globo, em 2023. Na ocasião, a apresentadora recebeu a equipe do programa em sua propriedade rural no interior paulista e mostrou detalhes da fazenda onde passa parte do tempo longe dos estúdios de televisão.

A área, batizada de Fazenda Primavera, possui 376 hectares e fica no município de Bofete, a aproximadamente 195 quilômetros da capital de São Paulo. O espaço já havia servido de cenário para gravações do ‘Mais Você’ em outros momentos e voltou a despertar curiosidade após a exibição da visita especial na atração jornalística.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a reportagem, Ana Maria acompanhou o apresentador Nelson Araújo em um passeio pela propriedade e falou sobre sua relação com a vida no campo. Ela relatou que, ao longo dos anos, diversificou os investimentos rurais, passando por atividades como criação de avestruzes, produção de escargot e cultivo de café e eucalipto. Entre os projetos futuros está a ampliação da área destinada ao café orgânico, com a incorporação de mais 10 hectares.

A fazenda abriga uma estrutura voltada tanto à produção quanto à subsistência. Há cerca de 40 cabeças de gado, incluindo animais de corte e de leite, além de pomares com frutas como manga, goiaba, maracujá, pitaya e urucum. Uma horta fornece verduras, ervas e temperos utilizados no cotidiano, enquanto o galinheiro garante ovos que abastecem funcionários e moradores da região.

A casa principal é acessada por uma alameda de palmeiras imperiais plantadas há mais de 40 anos. A residência foi construída em 1960, segue linhas do estilo colonial e conta com cinco suítes, um amplo terraço e duas cozinhas — uma interna e outra externa, equipada com forno a lenha. A área de lazer inclui piscina e espaços destinados ao convívio familiar.

Ana Maria Braga na fazenda
Ana Maria Braga na fazenda | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Leia Também:

Luciana Gimenez abre o jogo sobre substituta na RedeTV!
Apresentadora famosa choca web ao revelar que é adotada
Empresa estatal contrata Datena e salário milionário vem à tona

Outro ponto destacado na visita foi a capela mantida dentro da fazenda. Católica e devota de Nossa Senhora Aparecida, Ana Maria reuniu no local mais de 400 imagens religiosas, muitas delas recebidas como presentes ao longo da carreira. O acervo inclui santos de diferentes devoções e até representações de outras tradições espirituais, como uma imagem de Buda.

Capela mantida dentro da fazenda
Capela mantida dentro da fazenda | Foto: Reprodução | TV Globo

Além disso, Ana Maria também mostrou ambientes internos decorados com quadros e objetos pessoais, além de um espaço reservado para lembranças enviadas por fãs. A cozinha da casa chamou atenção pela presença de equipamentos profissionais, semelhantes aos usados nos estúdios de televisão, reflexo direto da trajetória da apresentadora no entretenimento gastronômico.

Outras propriedades

Além da propriedade rural, Ana Maria Braga é dona de uma mansão em São Paulo, avaliada em mais de R$ 25 milhões de acordo com estimativas do mercado imobiliário de alto padrão. O imóvel já apareceu diversas vezes na programação da Globo, inclusive durante períodos em que o Mais Você foi apresentado diretamente da residência.

Há mais de 17 anos vivendo no local, a apresentadora transformou a casa em um espaço que combina conforto, memória afetiva e elegância sem excessos. A proposta privilegia ambientes amplos, integração com áreas verdes e uma decoração que reflete sua trajetória profissional.

Localizada em um bairro nobre da capital paulista, a mansão se destaca pela arquitetura que mistura elementos clássicos com uma atmosfera acolhedora. O jardim extenso contribui para a sensação de isolamento em meio à cidade, enquanto a área externa reúne piscina e um deck gourmet projetado para receber convidados com privacidade.

No interior, a sala de estar reúne móveis clássicos, obras de arte, lustres e um piso em preto e branco que se tornou uma das marcas do imóvel. O espaço se integra a uma biblioteca e a uma sala de TV, reforçando a ideia de uma casa pensada para ser vivida, e não apenas exibida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana maria braga Globo TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Apresentadora é proprietária de uma fazenda que já apareceu na Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x