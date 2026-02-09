Menu
TRETA?

Luciana Gimenez abre o jogo sobre substituta na RedeTV!

A apresentadora comentou sobre a estreia da famosa no programa que estava sob seu comando

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/02/2026 - 19:23 h

A famosa falou sobre os boatos de treta
A famosa falou sobre os boatos de treta -

Luciana Gimenez quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a ida de Cariúcha a RedeTV!. Cotada para substituí-la no comando do programa SuperPop, a ex-funcionária do SBT deve assumir o programa em breve.

Demitida da emissora após 25 anos, Luciana afirmou que não tem desavenças com a colega de profissão e que deseja o melhor para ela nessa nova fase. “Eu não conheço o trabalho dela, mas eu tenho certeza que deve ter espaço para todo mundo e ela vai fazer um bom trabalho”, disse ela, em entrevista ao portal LeoDias.

Leia Também:

Apresentadora famosa choca web ao revelar que é adotada
Empresa estatal contrata Datena e salário milionário vem à tona
Atriz brasileira quebra recorde com carreira mais longa do mundo

“Nunca vi, mas acredito que vai ficar bem, vai ter o espaço dela. Tô torcendo”, concluiu a famosa, reforçando que não há nenhum tipo de rivalidade entre elas, como as pessoas suspeitavam que houvesse.

Tags:

cariúcha Luciana Gimenez RedeTV

x