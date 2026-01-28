TELEVISÃO
Salário de Cariúcha em nova emissora surpreende; saiba o valor
Apresentadora irá substituir Luciana Gimenez na atração da RedeTV!
A apresentadora Cariúcha, ex-participante de A Fazenda, surpreendeu o público ao deixar o SBT, onde integrava o elenco do Fofocalizando. Agora, a famosa está de casa nova e vai assumir o comando do SuperPop, na RedeTV!, após a saída de Luciana Gimenez da atração.
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a estreia de Cariúcha na nova emissora está prevista para o mês de março. As negociações com Andrea Dallevo, responsável pelos setores artístico e de programação da RedeTV!, já vinham acontecendo há algumas semanas.
Veja salário de Cariúcha na RedeTV!
Um dos pontos que mais repercutiu nas redes sociais foi o valor do salário da apresentadora. Segundo a colunista, Cariúcha deve receber R$ 15 mil mensais, além de R$ 3 mil por ações comerciais realizadas durante o programa.
Para os padrões da televisão aberta, o valor é considerado baixo. A diferença chama ainda mais atenção quando comparada ao salário de Luciana Gimenez, que recebia cerca de R$ 200 mil por mês à frente do SuperPop.
Apesar disso, a RedeTV! aposta que a popularidade e o carisma de Cariúcha trarão um tom mais descontraído, leve e popular à atração.
Fora do SBT
O SBT confirmou a saída da apresentadora por meio de uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 26. “O SBT informa que a apresentadora Cariúcha procurou a emissora para comunicar sua decisão de não dar continuidade aos seus projetos no canal", disse.
"Durante o período em que integrou o SBT, Cariúcha participou de atrações da programação, como Fofocalizando e Programa do Ratinho, contribuindo com seu trabalho em diferentes formatos. O SBT agradece a parceria e a dedicação da apresentadora e deseja sucesso em seus próximos desafios profissionais", concluiu em nota.
