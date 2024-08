Ex-jogador do Vitória é confirmado em A Fazenda; saiba quem

Ex-Vitória está confirmado em A Fazenda, da Record - Foto: Divulgação | ECVitória

A Record já está finalizando o elenco de A Fazenda 16, que estreia no próximo mês, e acertou com um ex-jogador do Vitória. Trata-se de José Eduardo Bischofe, conhecido como Zé Love.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ex-jogador de futebol, que é amigo de Neymar, fará parte do elenco da nova edição do reality rural da Record.

Além do Vitória (onde ficou em 2016), Zé Love esteve em vários clubes brasileiros, como Santos, América-MG, Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Sport e Fortaleza.

Com 36 anos, Zé Love anunciou a aposentadoria em 2021, atuando pelo Brasiliense. Há um mês, ele acabou dentro de polêmica com o pai de Neymar, Neymar Santos.

Zé Love é confirmado em reality show | Foto: Reprodução | Instagram

A confusão ocorreu pelo fato de que o patriarca brigava com o ex-atacante na Justiça por mais de 10 anos, cobrando uma dívida de R$ 840 mil. Zé Love e Neymar estiveram juntos no Santos e chegaram a conquistar a Libertadores juntos, em 2011.