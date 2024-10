Fim de uma era! Galvão Bueno deixará a Globo em 2025

Galvão seguirá com seus projetos na emissora até o término do contrato - Foto: Globo | João Cotta

Após 43 anos, Galvão Bueno deixará a Globo definitivamente. O narrador, que tem contrato até o final deste ano, não continuará na emissora em 2025, decisão que atende ao desejo de ambas as partes, segundo informações de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a coluna, Galvão, de 74 anos, seguirá com seus projetos na emissora até o término do contrato, incluindo a apresentação de um reality show que busca encontrar um novo narrador para a Globo, ao lado da jornalista Karine Alves.

Além do reality, ele participará de quadros do Esporte Espetacular e de um especial de fim de ano, parte do contrato assinado em 2022. Após o término do vínculo, Galvão planeja focar em seu canal no YouTube, onde em 2023 ele transmitiu uma partida da Seleção Brasileira ao vivo, alcançando alta audiência que incomodou a Globo.

Com o fim do contrato, ele pretende adquirir direitos de transmissão de diversos eventos e já anunciou a mudança do nome de seu canal, atualmente chamado Canal GB.