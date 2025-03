Fiuk desabafa após climão com Dona Déa na Globo: "Realmente queria"

Fiuk causou com atitude contra Dona Déa - Foto: Reprodução | Globo

Fiuk deu o que falar nas redes sociais por causa da sua participação no Domingão com Huck, no último final de semana, e decidiu se manifestar. O cantor ignorou Dona Déa Lúcia, durante a apresentação no quadro Batalha do Lip Sync, ao dublar Roberto Carlos.

O artista foi criticado nas redes sociais por causa da atitude e mandou um recado no Instagram para a mãe de Paulo Gustavo.

Tudo aconteceu quando, ao distribuir flores às mulheres presentes, o ex-BBB se esqueceu de presentear a senhora.

Fiuk explicou a gafe: “Você me perdoa @dealucia66? Às vezes, na hora da apresentação, tem muito detalhe e acabo não conseguindo lembrar de todos".

"Eu realmente queria ter entregado a rosa primeiro pra você, mas quando eu vi já não dava mais tempo… eu tinha que voltar pro pedestal do microfone”, escreveu ainda o ator ao compartilhar uma foto beijando a mãe de Paulo Gustavo ao lado da irmã, Cleo.