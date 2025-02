Fora da Record, Rodrigo Faro confirma volta à Globo: "Me sinto pronto"

Rodrigo Faro vai voltar a aparecer na Globo - Foto: Reprodução | Record

Rodrigo Faro confirmou que estará na Globo no próximo domingo, 9. A participação do famoso no canal, em que esteve entre 1997 e 2008, quase dois meses depois da sua saída da Record.

O apresentador será o responsável por abrir a nova temporada do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck. Para a edição, Luciano Huck chamou o famoso para disputar a brincadeira com Luciana Gimenez, estrela da RedeTV!.

No Instagram, o perfil oficial da Globo comentou: "A estreia da nova temporada do Batalha do Lip Sync vai ser histórica, com Luciana Gimenez contra Rodrigo Faro! É no próximo Domingão! Não perca!". O ex-ator da emissora reagiu nos comentários: "Me sinto pronto".

No ano passado, a estreia da temporada foi feita com Xuxa e Angélica se enfrentando. Na ocasião, inclusive, nenhuma das duas foi eleita vencedora.