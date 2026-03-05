Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda

Residência fica localizada no Rio de Janeiro - Foto: Globo | Manoella Mello | Divulgação

Conhecido por papéis em novelas como 'Mania de Você' e 'Segundo Sol', o ator Chay Suede surpreende ao mostrar sua residência confortável no Rio de Janeiro. O imóvel é descrito por ele e pela esposa, a atriz Laura Neiva, como uma verdadeira “casa viva”.

A casa foi adquirida pelo casal em 2015 e passou por um processo de reforma em 2022, para ganhar uma decoração mais alinhada com o estilo da família. O projeto reúne referências afetivas, misturando estampas, texturas e cores.

O estilo do imóvel também recebe influências de casas inglesas, do decorador Sig Bergamin e da estética “Ralph Lauren Home”, conhecida por combinar elementos rústicos com sofisticação.

Filosofia de “Casa Viva”

Segundo o casal, a ideia é ter um lar que funcione para a rotina da família, com espaço para crianças, brinquedos e muitos cachorros, evitando a estética de uma casa estática, pensada apenas para fotos. Assim, eles definem o conceito de viver em uma “casa viva”.

Entre os cômodos da residência, a sala de TV se conecta à sala da lareira, criando um ambiente mais acolhedor para receber familiares e convidados. No quarto do casal, o teto é revestido com tecido bordado, técnica usada para tornar o ambiente ainda mais aconchegante.

Além disso, a casa se destaca pelas cores e pelas diversas referências visuais que refletem a história do casal. Na área externa, há ainda uma jabuticabeira que serviu de cenário para o casamento dos dois.

Hall dos cachorros

Um dos espaços mais curiosos da casa é um hall dedicado aos cachorros. O ambiente reúne objetos temáticos, como quadros, almofadas, abajures e aquarelas que o casal colecionou ao longo dos anos.

E não para por aí: a decoração também inclui peças únicas trazidas de viagens e garimpos, como uma cabeça de camelo em papel machê comprada em Nova York e um banco em formato de milho mordido adquirido em Milão. Chay ainda destaca a criatividade de Laura ao misturar objetos curiosos com peças de design.

“Acho que o senso de humor da Laura [...] e o fato de ela não se levar tão a sério nesse lugar da decoração fez com que as coisas ficassem muito mais ricas de possibilidades. Você pode estar sentado em cima de um milho mordido e ter um tapete de 100 anos atrás, tudo junto”, brincou o ator à Casa Vogue Brasil.

Veja fotos da "casa viva":

