Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda

Residência fica localizada no Rio de Janeiro e leva decoração sofisticada

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/03/2026 - 16:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Residência fica localizada no Rio de Janeiro
Residência fica localizada no Rio de Janeiro -

Conhecido por papéis em novelas como 'Mania de Você' e 'Segundo Sol', o ator Chay Suede surpreende ao mostrar sua residência confortável no Rio de Janeiro. O imóvel é descrito por ele e pela esposa, a atriz Laura Neiva, como uma verdadeira “casa viva”.

A casa foi adquirida pelo casal em 2015 e passou por um processo de reforma em 2022, para ganhar uma decoração mais alinhada com o estilo da família. O projeto reúne referências afetivas, misturando estampas, texturas e cores.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O estilo do imóvel também recebe influências de casas inglesas, do decorador Sig Bergamin e da estética “Ralph Lauren Home”, conhecida por combinar elementos rústicos com sofisticação.

Leia Também:

Ex-atriz da Globo muda de profissão após 20 anos: “Recalcular a rota”
Ex-Globo, ator famoso de 75 anos é preso por estupro de vulnerável
Integrante de reality show morre durante gravação

Filosofia de “Casa Viva”

Segundo o casal, a ideia é ter um lar que funcione para a rotina da família, com espaço para crianças, brinquedos e muitos cachorros, evitando a estética de uma casa estática, pensada apenas para fotos. Assim, eles definem o conceito de viver em uma “casa viva”.

Entre os cômodos da residência, a sala de TV se conecta à sala da lareira, criando um ambiente mais acolhedor para receber familiares e convidados. No quarto do casal, o teto é revestido com tecido bordado, técnica usada para tornar o ambiente ainda mais aconchegante.

Além disso, a casa se destaca pelas cores e pelas diversas referências visuais que refletem a história do casal. Na área externa, há ainda uma jabuticabeira que serviu de cenário para o casamento dos dois.

Hall dos cachorros

Um dos espaços mais curiosos da casa é um hall dedicado aos cachorros. O ambiente reúne objetos temáticos, como quadros, almofadas, abajures e aquarelas que o casal colecionou ao longo dos anos.

E não para por aí: a decoração também inclui peças únicas trazidas de viagens e garimpos, como uma cabeça de camelo em papel machê comprada em Nova York e um banco em formato de milho mordido adquirido em Milão. Chay ainda destaca a criatividade de Laura ao misturar objetos curiosos com peças de design.

“Acho que o senso de humor da Laura [...] e o fato de ela não se levar tão a sério nesse lugar da decoração fez com que as coisas ficassem muito mais ricas de possibilidades. Você pode estar sentado em cima de um milho mordido e ter um tapete de 100 anos atrás, tudo junto”, brincou o ator à Casa Vogue Brasil.

Veja fotos da "casa viva":

Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube
Imagem ilustrativa da imagem Galã da Globo rejeita estética e adota conceito de 'casa viva'; entenda
| Foto: Reprodução| Youtube

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chay suede mansão mansão de famosos Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Residência fica localizada no Rio de Janeiro
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Residência fica localizada no Rio de Janeiro
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Residência fica localizada no Rio de Janeiro
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Residência fica localizada no Rio de Janeiro
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x