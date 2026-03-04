Menu
MUDANÇA RADICAL

Ex-atriz da Globo muda de profissão após 20 anos: “Recalcular a rota”

A jovem contou o que motivou sua decisão radical

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/03/2026 - 21:04 h

A artista fez trabalhos significativos na Globo
A artista fez trabalhos significativos na Globo -

Marcela Barrozo deu adeus a sua carreira de atriz após 20 anos. Ex-atriz da Globo, a jovem de 34 anos fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 4, e revelou que concluiu sua graduação em odontologia.

“Nesta semana, vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida: a minha colação de grau em Odontologia. Depois de 20 anos atuando em outra área, decidi recalcular a rota e mudar o rumo”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Marcela Barrozo (@marcelabarrozo)

Em seu relato, a artista contou que aprendeu a conciliar os estudos com a maternidade, após dar à luz a Luiza, de 1 ano e 9 meses, e aceitou o desafio de se encontrar em uma nova profissão.

“Conciliei os cuidados com a minha família e com a minha filha com os estudos e a construção de uma nova profissão. Muitas vezes cansada, mas nunca desistindo. Porque havia um sonho maior me movendo”, disparou.

Trabalhos de Marcela na Globo

Marcela iniciou sua carreira na TV Globo ainda criança. A ex-atriz deu vida a personagens marcantes nas novelas “Chocolate com Pimenta”, de 2003 e “Senhora do Destino”, de 2004.

No primeiro folhetim ela interpretou Estelinha, filha do prefeito Vivaldo, vivido por Fúlvio Stefanini. Já na segunda trama ela foi Bianca Ferreira da Silva, neta da protagonista Maria do Carmo, interpretada por Susana Vieira.

x