TELEVISÃO
DE VOLTA!

Galã volta à TV Globo após sete anos afastado

O artista fará parte do elenco da próxima novela das nove

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 19:56 h
O ator está assinando o contrato com o canal
O ator está assinando o contrato com o canal

Antonio Fagundes está prestes a retornar a teledramaturgia da TV Globo. O ator fará parte do elenco da novela “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco, próxima trama das nove da Globo, que substituirá “Três Graças”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Antonio Fagundes (@antoniofagundes)

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, o folhetim tem previsão de estreia para maio de 2026 e a participação do artista já está mais do que confirmada, faltando apenas a assinatura do contrato.

Na trama, ele viverá o personagem Rogério Brandão, um milionário que será assassinado no dia do anúncio de seu casamento. A noiva em questão será feita por Letícia Colin, ex-cuidadora do rapaz que será condenada injustamente por sua morte e voltará para se vingar dos que armaram contra ela.

Vale lembrar que Antonio Fagundes está afastado da Globo desde 2019. Seu último trabalho foi na novela “Bom Sucesso”, onde contracenava com Grazi Massafera e Rômulo Estrela.

Tags:

antonio fagundes TV Globo

x