Galã volta à TV Globo após sete anos afastado

O ator está assinando o contrato com o canal - Foto: Reprodução | Instagram

Antonio Fagundes está prestes a retornar a teledramaturgia da TV Globo. O ator fará parte do elenco da novela “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco, próxima trama das nove da Globo, que substituirá “Três Graças”.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, o folhetim tem previsão de estreia para maio de 2026 e a participação do artista já está mais do que confirmada, faltando apenas a assinatura do contrato.

Na trama, ele viverá o personagem Rogério Brandão, um milionário que será assassinado no dia do anúncio de seu casamento. A noiva em questão será feita por Letícia Colin, ex-cuidadora do rapaz que será condenada injustamente por sua morte e voltará para se vingar dos que armaram contra ela.

Vale lembrar que Antonio Fagundes está afastado da Globo desde 2019. Seu último trabalho foi na novela “Bom Sucesso”, onde contracenava com Grazi Massafera e Rômulo Estrela.