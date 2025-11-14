Rita Batista é remanejada pela Globo e deixa de ser apresentadora

Rita Batista integra o quadro de funcionários da TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

As manhãs de sábado na TV Globo vão passar por mudanças. A emissora anunciou, na tarde de quinta-feira, 13, que vai fazer uma “dança das cadeiras”. Uma das principais novidades é que a apresentadora Rita Batista vai deixar o ‘É de Casa’ e vai ganhar um papel na próxima novela das seis, ‘A Nobreza do Amor’.

Além dessa mudança, o quadro 'Bem Estar' aos sábados vai passar a ser conduzido apenas por Maria Beltrão, enquanto a médica Thelma Assis se junta ao elenco do 'Encontro com Patrícia Poeta'. Já Michelle Loreto vai para o time de repórter de variedades.

Valéria Almeida, que junto com Tati Machado costuma cobrir as férias e folgas de Patrícia Poeta, vai ficar agora no ‘Paulistar’, transmitido para a cidade de São Paulo e outros 29 municípios do estado, além de atuar na produção de reportagens para os telejornais da capital. Além disso, o repórter Mateus Luz deixa a equipe dos matinais, enquanto Jorge Félix fará participações pontuais com pautas sobre longevidade.

A Globo explicou que as mudanças “refletem a constante renovação de formatos e narrativas, alinhada aos hábitos do público” e também “acompanham a adequação no tempo de exibição do É de Casa, que no início do ano passou a ter uma edição mais compacta”.