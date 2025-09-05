Galvão Bueno chama proposta da Globo de “desaforo” e revela recusa à CazéTV

Galvão Bueno - Foto: Reprodução | Band TV

O apresentador Galvão Bueno decidiu romper o silêncio e falou sobre a sua saída da TV Globo, anunciada no final de 2022, após mais de 40 anos na emissora. Ele também abordou as propostas de outras empresas do ramo esportivo, como a CazéTV, agora rival da GeTV, novo projeto do grupo da família Marinho, que foram negadas.

Galvão relembrou a reta final do contrato, quando a emissora teria sugerido um novo projeto para mantê-lo. “Gentilmente me fizeram a pergunta: você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui [na Globo]? Achei isso um pouco de desaforo”, disse ele à Folha de S. Paulo.

O narrador afirmou que foi “um pouco de falta de elegância”. “Eu ter que apresentar um projeto, depois de 43 anos de sucesso na casa?”, lamentou Galvão, sem esconder a insatisfação com a proposta. “Me perguntaram se eu tinha algum projeto e eu disse que tinha: ir embora. E eu fui”, falou.

CazéTV

Galvão Bueno revelou que logo chegaram propostas, que foram rejeitadas por respeito à Globo. Ele citou uma proposta que ele recebeu da CazéTV para fazer o Mundial e também uma da Paramount.

“Mas eu recusei porque concorria com coisas da TV Globo. Eu não me achava no direito, não achava correto fazer nada naquele momento. Fiquei muito feliz de voltar para a TV aberta. A Globo é uma casa espetacular e que me deu tudo. Ela acreditou em mim! Nós tivemos nossas rusgas, mas foram anos muito bacanas”, explicou o famoso.

Depois de sua saída da Globo, Galvão chegou a narrar algumas partidas da Copa do Brasil no Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, ao longo de 2024. Em março deste ano, o narrador anunciou seu retorno à Band.