Globo faz Fabio Assunção tomar atitude com faculdade; ator desabafa

Fabio Assunção comentou sobre faculdade - Foto: Divulgação | Globo

Fabio Assunção se manifestou sobre a decisão de trancar a faculdade de Ciências Sociais. O ator preferiu deixar de lado os estudos para se dedicar aos projetos na atuação, incluindo a nova novela da Globo.

Leia Mais:

>>> Novela da Globo terá Maisa disputando homem; conheça Garota do Momento

>>> Fábio Assunção volta com ex cinco anos após o término

>>> Namoro de Fábio Assunção e Isa Salmen chega ao fim

O artista está no elenco de Garota do Momento, que estreará na próxima segunda-feira, 4, e recentemente esteve em cartaz com a peça Férias ao lado de Drica Moraes.

"Eu tranquei agora, mas vou voltar. Os trabalhos em grupo são difíceis, mas com os colegas a gente se entende. Lá na faculdade é um ambiente totalmente diversificado, todos os colegas são maravilhosos, é uma união de pessoas que precisam se unir. Ciências Sociais é um curso que tem procura, acho que também estou buscando entender um pouco da sociedade que a gente vive", comentou em entrevista à Caras.

Na história das 18h, ele dará vida ao Juliano Alencar. "Fazer uma novela com essa beleza, com essa limpeza e com essa defesa me traz paz. Eu acho que vai pegar muito", falou.

Fabio Assunção adiantou as característica da personagem de Maristela, sua mãe na novela interpretada por Lilia Cabral: "É uma manipuladora".