Novela da Globo terá Maisa disputando homem; conheça Garota do Momento

Maisa será vilã em Garota do Momento - Foto: Divulgação | Globo

O fim da década de 1950 será o pano de fundo para a nova novela das 18h da Globo, Garota do Momento. A trama conta com histórias de amor, sonhos e conquistas, além de rivalidades, luta para combater o machismo e o preconceito.

O folhetim gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem em busca de uma reconciliação com seu passado, que foi criada pela avó paterna desde os quatro anos e decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista.

Nessa nova fase da vida na capital, recebe uma proposta para se tornar garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país.

Após dezesseis anos, a jovem terá que lidar com as descobertas da sua vida, além dos desafios no Rio. Ela encontra uma cidade pulsante, com seus bailes glamourosos, o Carnaval de rua e as rodas de samba.

No seu caminho, estarão pessoas como a mimada e autocentrada Bia (Maisa) e seu pai, Juliano (Fabio Assunção), justamente o dono da empresa de sabonetes que representa para Beatriz a perspectiva de uma vida nova. Para piorar, o rapaz por quem ela se apaixona, Beto (Pedro Novaes), é o mesmo por quem Bia está interessada.

O elenco de Garota do Momento, que estreará no dia 4 de novembro, também terá Leticia Colin, Palomma Duarte, Debora Ozório, João Vithor Oliveira, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Phillip Lavra, Gabriel Milane, Bete Mendes, Solange Couto, Carla Cristina, Rebeca Carvalho, Tatiana Tiburcio, Ícaro Silva e Cridemar Aquino, entre outros.