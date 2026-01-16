Menu
TELEVISÃO
TELEVISÃO

Governo rejeita novo pedido da Globo e mantém veto a Três Graças

Após recurso da emissora, Ministério da Justiça reafirma decisão com novela de Aguinaldo Silva

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/01/2026 - 20:53 h
Três Graças é alvo de decisão do governo
Três Graças é alvo de decisão do governo -

A "queda de braço" entre a Globo e o governo Lula, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ganhou uma novidade. O governo federal rejeitou o pedido de reconsideração feito pela emissora e manteve a classificação indicativa de Três Graças como "não recomendada para menores de 14 anos".

A emisosra tentava reverter a decisão anterior para obter o selo de 12 anos, alegando que a trama estaria dentro das diretrizes para o horário.

No entanto, segundo o Diário Oficial da União, o órgão foi taxativo ao afirmar que a empresa não apresentou elementos capazes de alterar o entendimento técnico sobre a obra.

Temas pesados em Três Graças

De acordo com a nova análise técnica, o folhetim das nove apresenta uma densidade temática que impede uma classificação mais branda.

O documento oficial destaca "inúmeras tendências" preocupantes identificadas nos capítulos mais recentes da trama protagonizada por Sophie Charlotte e Rômulo Estrela, com ênfase em:

  • Tráfico de pessoas e morte intencional;
  • Estigma ou preconceito;
  • Consumo, produção e tráfico de drogas ilícitas (temas que, em alguns casos, beiram a classificação de 16 anos).

Dessa forma, o MJSP reafirmou o veto para menores de 14 anos devido à presença de violência, conteúdo sexual, linguagem imprópria e drogas.

A decisão tem efeito imediato e vale tanto para a exibição na TV aberta quanto para as versões derivadas no Globoplay.

Como a decisão afeta a Globo?

Além de manter o selo restritivo, o Ministério da Justiça formalizou a recomendação de que a novela seja exibida apenas a partir das 21h na televisão aberta.

Embora a vinculação horária não seja mais obrigatória por lei, a recomendação serve como um alerta rigoroso sobre o teor do conteúdo distribuído pela emissora.

Três Graças, cabe lembrar, vinha utilizando a autoclassificação de 12 anos desde a estreia, em outubro de 2025.

