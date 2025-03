Grande aposta do SBT, Tirullipa deixa canal após crise de audiência

Tirullipa não apresentará programa no SBT - Foto: Divulgação | SBT

O SBT confirmou que Tirullipa não fará mais parte do seu casting a partir de março. O humorista vai deixar a empresa após não ter bons resultados na audiência.

Em nota, porém, o canal declarou apenas que "o último episódio da primeira temporada do 'Circo do Tiru' será exibido no próximo 1º de março".

"Após essa data, o apresentador e humorista Tirullipa se dedicará a novos projetos pessoais enquanto aguarda a definição sobre a próxima temporada do programa. A emissora agradece ao Tirullipa e todo o time envolvido nesta produção pela realização desta primeira temporada", completou o texto.

O programa estreou em abril do ano passado, mas não conseguiu a vice-liderança e também não elevou os índices de audiência do SBT aos sábados.