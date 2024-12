Gravação do show de Roberto Carlos da Globo tem transtornos expostos

Gravação do show de Roberto Carlos teve problemas - Foto: Divulgação | Globo

A gravação do especial de Roberto Carlos na Globo enfrentou vários problemas, nesta quarta-feira, 27. O show ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo, e teve transtornos em seus bastidores expostos.

A informação foi divulgada pela coluna Gente, da revista Veja, que ainda publicou o comunicado da equipe do Rei sobre os ocorridos.

“Apesar de mais uma apresentação impecável de Roberto Carlos, que encantou o público, as equipes de Allianz Park e 30E, responsáveis pela estrutura e operação não se entendia nos bastidores. ‘Muitos Caciques para poucos índios’ não acompanhou a grandeza e profissionalismo de um show como o do Roberto Carlos", iniciou o texto.

O comunicado ainda declarou: "A falta de sintonia das empresas responsáveis provocou uma péssima experiência para os profissionais de imprensa e convidados vips".

"Um show de horrores! Falha na acessibilidade, artistas com convite barrados, seguranças despreparados para lidar com a imprensa devidamente credenciada, tendo que esperar em pé por horas, sem água, foram apenas alguns dos muitos transtornos que jornalistas e artistas precisaram ser contornados. O show? O sucesso de sempre. Porém, a estrutura e condições de conforto e qualidade não mostraram a expertise necessária para um evento do mesmo tamanho. Uma pena", completou.