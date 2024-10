Guerra! Raquel xinga rival em A Fazenda e diz: "Vou acabar com ela"

Raquel Brito disparou contra Flor - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito voltou a mostrar que tem um conflito com Flor Fernandez em A Fazenda 16, da Record, nesta terça-feira, 1º. A baiana declarou que suspeita ser escolhida pela apresentadora e encheu a rival de xingamentos.

"Vou acabar com a vida dela", disse a irmã de Davi Brito, depois que o nome de Flor virou assunto em roda de conversa na casa de árvore. Gizelly Bicalho e Gui Vieira disseram para a influenciadora digital que a ex-jurada teria criticado a postura dela no trato com as aves.

Raquel sinalizou: "Tô estressada". Em seguida, a baiana comentou que o seu descontentamento tem relação à chefia de Flor Fernandez nos últimos dias

"Chata, insuportável, falsa, cobra, mentirosa", seguiu a influenciadora, irritada com a rival. "Deixa me colocar, vai ser no ao vivo mesmo que eu vou acabar com a vida dela. Vou lembrar tudo o que ela fez nessa casa", completou.