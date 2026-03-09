Humorista do SBT muda de hospital, mas segue na UTI após acidente

Artista tem 65 anos e já passou por cirurgia de 4 horas - Foto: Reprodução | SBT

Aos 65 anos, o humorista Marquito foi transferido do hospital Nipo-Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, em São Paulo, dez dias após o acidente de moto que sofreu na zona Norte da cidade.

Na manhã desta segunda-feira, 9, a instituição divulgou um boletim com o estado de saúde do assistente do ‘Programa do Ratinho’, do SBT.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli (Marquito), transferido para a instituição no sábado (7), encontra-se em estado clínico estável, permanecendo internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta até o momento”, inicia o comunicado.

O texto segue: “O paciente não apresentou episódios de febre nas últimas 24 horas e segue sob avaliação contínua da equipe médica, que realiza a análise dos demais procedimentos eventualmente necessários para a condução do tratamento. Novas atualizações serão divulgadas oportunamente”.

De acordo com o último boletim do hospital Nipo-Brasileiro, divulgado à imprensa pelo SBT, o pedido de transferência veio dos familiares.

“A transferência foi planejada pela equipe médica e realizada seguindo todos os protocolos de segurança clínica”, dizia parte do texto.

A equipe médica do Nipo-Brasileiro afirmou, na quinta-feira, 5, que, para que Marquito fosse submetido a novos procedimentos ou tratamentos, seria preciso que a condição dele tivesse algum tipo de progressão.

"Sua evolução clínica depende primordialmente da resposta fisiológica do organismo ao protocolo terapêutico estabelecido", explicava a nota.

Cirurgia de 4 horas

Humorista passou por uma cirurgia delicada de quatro horas na tarde do último dia 27. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o quadro clínico dele era estável.

A equipe do SBT disse, ao Metrópoles, que a cirurgia transcorreu conforme o planejado e sem intercorrências. Marquito permanece internado em São Paulo após o acidente de moto que sofreu e está sob acompanhamento permanente.

O acidente

No último dia 25, o humorista Marquito sofreu um acidente após apresentar um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo.

Ele colidiu com outra motocicleta e caiu. O humorista recebeu atendimento no local, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro. Marquito teve ferimentos no rosto e uma fratura em uma costela.

Vida e trajetória profissional

Marquito é sobrinho do apresentador Raul Gil e tem uma carreira na televisão desde jovem, quando foi convidado pelo tio para imitar um robô — o Robogildo — no quadro ‘O Que É o Que É’ no programa dominical comandado pelo veterano.

Ele nasceu em 1960, em São Paulo, segundo o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Marquito já trabalhou em circos, é ator, humorista e também foi vereador — eleito em 2013, pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).

Trabalhou com Edson ‘Bolinha’ Cury, no ‘Clube do Bolinha’, exibido na Rede Bandeirantes no período de 1974 a 1994, onde fazia o quadro de imitação de cantores, em rotação diferente do original.

No final dos anos 1990, tornou-se parte do elenco fixo das atrações comandadas por Ratinho, ainda na Record e, posteriormente, no SBT, passando a ser uma marca registrada do programa.