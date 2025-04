Jéssica Senra chora ao falar de substituta no Bahia Meio Dia: “Sempre disse”

Jéssica Senra emocionou seus seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A jornalista Jéssica Senra, ex-apresentadora do Bahia Meio Dia, emocionou seus seguidores ao compartilhar uma sequência de stories no Instagram elogiando a escolha de Andréa Silva como sua sucessora na apresentação do telejornal da TV Bahia.

“Que lindo. Acho que foi uma escolha acertadíssima. Andréa Silva é patrimônio da Bahia. Eu sempre disse e continuarei dizendo”, declarou Jéssica, visivelmente emocionada.

A jornalista também destacou a trajetória e o caráter de Andréa, ressaltando sua humildade e generosidade com colegas de profissão. “Ela é de uma simplicidade, de uma gentileza, de uma amorosidade… Mesmo para os jovens repórteres, como eu fui um dia, sempre estendeu a mão, sempre foi muito educada, muito acessível”, afirmou.

“Acho que é a pessoa mais bem escolhida para estar no Bahia Meio Dia”, completou.

A confirmação da nova âncora foi feita ao vivo nesta segunda-feira, 31, pela TV Bahia. O posto estava vago desde dezembro de 2024, quando Jéssica Senra se despediu do jornal.