Vanderson Nascimento comenta sobre substituta de Jéssica Senra

Rumores apontaram a jornalista Val Benvindo como substituta - Foto: Reprodução | Instagram

Nos bastidores da TV Bahia e fora dele, a grande pergunta é quem substituirá Jéssica Senra no comando do Bahia Meio Dia. Nesta sexta-feira, 28, Vanderson Nascimento deu pistas ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram, aumentando ainda mais a expectativa sobre quem será nova apresentadora.

Na imagem, uma placa exibia a mensagem: "Não posso falar sobre segunda". A legenda do jornalista sugere que o mistério será revelado na próxima segunda-feira, 31.



A ex-apresentadora Jéssica Senra, que deixou o telejornal em dezembro, não deixou de comentar o post. "Só quem conhece Vanderson Nascimento sabe a tortura que isso está sendo para ele #LargaODoce", escreveu, brincando com o momento de suspense vivido por seu colega de trabalho.

Recentemente, os rumores apontaram a jornalista Val Benvindo como possível substituta de Jéssica, mas ela usou suas redes sociais para esclarecer a situação. Em vídeos publicados no Instagram, Val negou que tivesse sido convidada pela emissora, embora tenha se mostrado lisonjeada com as especulações.

"Muita gente me ligando, mandando mensagem e me parabenizando com as últimas notícias que saíram, dizendo que eu seria a suposta substituta de Jéssica Senra. Fiquei muito lisonjeada, confesso. Que bom que vocês me colocaram nesse lugar para ocupar uma posição tão importante", afirmou.

A jornalista, que já apresentou o Band Mulher, se mostrou curiosa quanto ao nome da nova parceira de Vanderson. "Estou ansiosa para saber quem vai ser a parceira de Vanderson. Fiquei muito feliz de entender que muita gente me vê como uma profissional competente para ocupar esse lugar", concluiu Val.