Jessica Senra se manifesta pela 1º vez sobre saída do Bahia Meio Dia

Jessica Senra falou pela primeira vez sobre a saída do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, anunciada nesta quarta-feira, 4. A apresentadora comentou em telejornal a respeito da mudança em sua vida.

A jornalista comentou que a mudança "não foi uma decisão fácil" e declarou que ficará no comando do noticiário até o próximo dia 20 de dezembro. A partir de então, ela estará à disposição para outros projetos na empresa.

"Foi [uma escolha] amadurecida e tomada em conjunto com a Rede Bahia. Já faz tempo que quero realizar outros sonhos, projetos e mais para frente vou compartilhando as novidades", comentou Jessica Senra.

O desabafo da apresentadora foi feito no final do programa, quando Vanderson Nascimento, que divide a apresentação com a famosa, puxou o assunto. Ele fez questão de prestar homenagem para a colega, que está há 6 anos no comando do Bahia Meio Dia.